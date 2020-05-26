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【附購買連結】台灣製造藍鷹牌 N95 多款小童 3D 口罩 現貨售 $138盒/50個 可門市自取

行內熱話 15:57 2020/05/26

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台灣製造的藍鷹牌口罩，一直是台灣口罩的名牌之一。但由於台灣禁口罩出口，令其在香港十分缺貨。不過有 BB 產品專賣店卻獲得一批現貨，即時發售。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 MISS Mammy 品牌玩具及嬰孩用品專門店在FB表示，正發售藍鷹牌口罩現貨。適合 2 至10小朋友使用。

【其他內容】 【指定分店】港產 MaxProtect PB99 Level 2 口罩 卓悅售 $90 盒

藍鷹牌口罩規格

臺灣製造
專利3D立體設計完美貼面防護
通過TTRI/SGS/Nelson檢測品質保障
彈性耳帶唔會勒住
超細複合纖維有效將呼吸時的水份吸收
專利氣室設計呼吸空間加大透氣性極佳
N95級別強效防護+四層防護
阻隔99%以上飛沫/粉塵/花粉/粉塵
口罩面有可愛的熊熊圖案(總共有三色:藍熊、粉熊、綠熊)

台灣製造藍鷹牌 N95 多款小童 3D 口罩

【附訂購連結】港廠 Good Mask 95 BFE/PFE/VFE >95% 口罩減價至 $108/50個起

口罩發售詳情 : (混色裝箱，隨機抽色出貨)
A款. 2-4歲幼幼童
(2-4口罩面體較小，適合幼兒園小小孩)
尺寸：本體（就是從鼻子到臉頰的距離）
寬度6.5cm、束帶10.5cm
—————————————-
B款. 2-6歲小童
尺寸：本體（就是從鼻子到臉頰的距離）
寬度7.5cm、束帶10.5cm
—————————————-
C款. 6-10歲大童
尺寸：本體（就是從鼻子到臉頰的距離）
寬度7.5cm、束帶12cm
—————————————-

售價:$138(額滿即止,5 月27日到貨)

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

 【附訂購連結】諾翹 Lockill Level 1 口罩即時發售 成人兒童口罩同為 $118/50個

 >>>>口罩訂購連結<<<<

門市地址：觀塘巧明街112號友聯大廈2樓A1

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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