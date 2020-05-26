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【便利不再】日本FamilyMart難請人　下月起停通宵營業

商管策略 16:55 2020/05/26

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香港人到日本旅遊，必定會到當地便利店「朝聖」兼光顧。便利店除了產品選擇多，24 小時營業也是優勢，怛情況已改變。繼日本 7-Eleven 後，全家便利店（FamilyMart）早前宣布日本 787 間分店 6 月起不再全線 24 小時營業，由店主自行決定營業時間，勞動力短缺成為影響營業時間的主因。

人手短缺是日本便利店停「24x7」服務原因之一。

縮短營業時間因人手短缺

全家便利店目前在日本共有 16,000 間加盟店，當中 787 間分店將縮短營業時間。此外，有接近 273 間分店只在周日縮短營業時間。集團原則上允許縮短營業時間，共有兩種營業模式：一種是逢星期日晚上 11 時至翌日早上 7 時休息；另一種是每天深夜於特定時間休息，具體方案尚待確定。至於縮短營業時間的原因，有 57.5％ 的分店指勞動力短缺、19% 的店舖指夜間顧客較少，其餘 16% 的店舖表示是改善工作環境。

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台灣的全家便利店推出不同優惠刺激消費

台灣全家便利店推優惠抗疫情

全家便利店在台灣同樣設有分店，店舖在新冠肺炎疫情下推出不少刺激消費的措施，例如跟悠遊卡推出消費零接觸活動，市民只要用悠遊卡到便利店消費滿 200 元即可獲得 20 元折扣，公司預計這次促銷活動將送出的購物金金額高達 10 億台幣。

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Photo：Yasu、全家便利商店

撰文 : 廖淑瑩

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