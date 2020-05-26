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【附訂購連結】台灣製造藍鷹牌 N95 成人/小童 3D 口罩香港代理開訂 限售 3000 套

行內熱話 14:57 2020/05/26

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台灣製造的藍鷹牌口罩，是台灣口罩的名牌之一。但由於台灣禁口罩出口，令其在香港十分缺貨。不過由於台灣解禁口罩出口在即，藍鷹牌的香港代理開始為香港用戶提供訂購 N95 3D 口罩服務。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

今次藍鷹牌香港代理沒有公開宣傳有口罩訂購，需要經 Facebook inbox 代理，才會獲訂購表格。記者 PM 香港代理，才獲得訂購表格。訂購訂情如下:

【其他內容】 【指定分店】港產 MaxProtect PB99 Level 2 口罩 卓悅售 $90 盒

藍鷹牌口罩預訂（6-7月到貨）套裝包括:

1.藍鷹牌口罩 2 盒(一盒50個)，有多種尺寸選擇
M SIZE = 成人
S SIZE = 6-10 歲
SS SIZE = 2-6 / 4-6 歲
SSS SIZE =2-4 /1-3 歲

台灣製造藍鷹牌 N95 成人口罩

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

2. 47/ml英國名牌Cutan 搓手泡泡 2 支
-含80%酒精成份
-有效殺菌達 99.999%
-比一般搓手液殺菌效率提高多達10倍
-15秒內殺死許多常見細菌
-含滋潤成分
-不含聚合物增稠劑，用後不會留下粘膩感。
-通過多項國際測試標準

3. 藍鷹牌口罩套(2 個)

售價 $400/套（每人限購2套）

代理透露，因原材料加價，所以預計 7 月現貨零售價將會調整。

 【附訂購連結】諾翹 Lockill Level 1 口罩即時發售 成人兒童口罩同為 $118/50個

【附訂購連結】港廠 Good Mask 95 BFE/PFE/VFE >95% 口罩減價至 $108/50個起

藍鷹牌 N95 小童口罩

 >>>>口罩訂購表格<<<<

台灣製造藍鷹牌 N95 口罩訂購

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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