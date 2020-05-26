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【疫市營商】卡拉OK・夜店・派對房間周五復業　業界：有點遲仍希望放寬限聚令

商管策略 11:59 2020/05/26

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政府今早宣布，因應本港新冠肺炎疫情放緩，將進一步放寬限制措施。早前 4 類被限制營業的處所，包括：卡拉OK、夜店夜總會、浴室及派對房間，可在今周五恢復營業。有經營派對房間的東主認為，政府放寬措施是「遲到好過無到」，但仍希望當局能夠放寬限聚令。

放寬限聚令才是上策

在觀塘經營派對房間的 Jessica 表示，自 3 月起政府宣布派對房間需要關閉後，對生意已經造成十分大打擊，加上一直復業無期，她曾一度計劃「執笠」止蝕。Jessica 認為，政府一直不准 Party room 復業，反而准許酒吧、健身室等率先復業，質疑此舉對業界造成不公。對於政府終於準許派對房間恢復營業，她表示，恢復營業對生意未必幫助，因限聚令仍然維持 8 人，未必可以吸引人數較多的客人光顧。

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啤酒廠酒吧導賞團早前因疫情暫時停止。

大部分場所重開 惟需遵守規則

除了卡拉OK、夜店夜總會、浴室及派對房間在周五恢復營業，另外酒吧、酒館、健身中心、美容院等亦在 5 月初陸續准許恢復營業。即使恢復營業，業界亦要遵守規則，例如酒吧只招待一半人數、健身中心器材須距離 1.5 米及定期清潔消毒及美容院暫不進行任何霧化程序等。

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撰文 : 廖淑瑩

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