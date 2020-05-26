【一盒齊三色】OxyAIR 彩虹口罩-序 6 月初開賣! 每盒售 $90

香港口罩廠 OxyAIR 早前已公開發售兩輪口罩，但最令人期待的彩虹口罩卻遲遲未現身。廠方終在 FB 宣布好消息。

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OxyAIR 宣布， 廠方表示將推出彩虹口罩系列-序作公開發售。每盒有齊三種口罩顏色，分別為 ：粉紫、粉紅、粉綠￼。每盒30個，每色一包，每包10個，售價為 $90 盒。OxyAIR 口罩的規格詳情，可按此瀏覽。

▲ OxyAIR 彩虹口罩-序只有3 色，其他顏色應稍後推出

彩虹口罩發售時間

接受登記:下星期四6月4日09:30

正式抽籤:下星期五6月5日09:30

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▲ OxyAIR 彩虹口罩-序的外盒設計精美

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▲ OxyAIR 彩虹口罩盒底有彩虹

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▲ OxyAIR 彩虹口罩一盒有3種顏色口罩

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彩虹囗罩盒設計



彩虹囗罩試產影片

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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