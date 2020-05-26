  • 28°C
香港時間 : 2020526日 (二) 04:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【一盒齊三色】OxyAIR 彩虹口罩-序 6 月初開賣! 每盒售 $90

行內熱話 04:14 2020/05/26

分享：

香港口罩廠 OxyAIR 早前已公開發售兩輪口罩，但最令人期待的彩虹口罩卻遲遲未現身。廠方終在 FB 宣布好消息。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

OxyAIR 宣布， 廠方表示將推出彩虹口罩系列-序作公開發售。每盒有齊三種口罩顏色，分別為 ：粉紫、粉紅、粉綠￼。每盒30個，每色一包，每包10個，售價為 $90 盒。OxyAIR 口罩的規格詳情，可按此瀏覽。

OxyAIR 彩虹口罩-序只有3 色，其他顏色應稍後推出

彩虹口罩發售時間
接受登記:下星期四6月4日09:30 
正式抽籤:下星期五6月5日09:30

【其他內容】 【指定分店】港產 MaxProtect PB99 Level 2 口罩 卓悅售 $90 盒

OxyAIR 彩虹口罩-序的外盒設計精美

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

OxyAIR 彩虹口罩盒底有彩虹

 【附訂購連結】諾翹 Lockill Level 1 口罩即時發售 成人兒童口罩同為 $118/50個

OxyAIR 彩虹口罩一盒有3種顏色口罩

【附訂購連結】港廠 Good Mask 95 BFE/PFE/VFE >95% 口罩減價至 $108/50個起
 

彩虹囗罩盒設計


彩虹囗罩試產影片

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

100% 台灣製造! 港牌 accmask Level 1 口罩平售 $88/50個 本周公布發售詳情
今日
100% 台灣製造! 港牌 accmask Level 1 口罩平售 $88/50個 本周公布發售詳情
【附訂購連結】港廠 Good Mask 95 BFE/PFE/VFE >95% 口罩減價至 $108/50個起
今日
【附訂購連結】港廠 Good Mask 95 BFE/PFE/VFE >95% 口罩減價至 $108/50個起
【附訂購連結】港廠同舟發售 Level 2 口罩! 每盒最平 $119/50個
今日
【附訂購連結】港廠同舟發售 Level 2 口罩! 每盒最平 $119/50個
疫情 口罩 香港

下一篇文章

【附訂購連結】港廠同舟發售 Level 2 口罩! 每盒最平 $119/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹