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【附訂購連結】港廠同舟發售 Level 2 口罩! 每盒最平 $119/50個

行內熱話 02:35 2020/05/26

分享：

近來港人購買口罩的焦點，就落在香港製造口罩上。香港口罩廠同舟表示，於 5 月26 日中午 12 時開賣口罩。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

購買詳情：
預售名額：3500個（額滿即止）
登記期間：5月26日中午12時 至 5月27日 中午12時
登記詳情：如果在截止登記時間前已經有3500人登記，登記時間就會即時截止，系統供應商會即時發電郵給成功登記嘅人及附上購買產品的電郵連結。

登記方式:
登記者在限時內只需輸入個人電郵及電話號碼作登記資料
每個電郵及／或電話只能登記一次，重複無效

港廠同舟發售 Level 2 口罩

【其他內容】 【指定分店】港產 MaxProtect PB99 Level 2 口罩 卓悅售 $90 盒

港廠同舟 Level 2 口罩

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

發售口罩規格
-同舟三層掛耳式外科口罩
-香港製造
-成人口罩 17.5cm x 9.5cm
-每盒50個
-BFE ,PFE >99%
-SGS認證ASTM Level 2
-香港ISO-14644 Class 8無塵間口罩工廠內生產

【附訂購連結】港廠 Good Mask 95 BFE/PFE/VFE >95% 口罩減價至 $108/50個起
-固定優質原材料供應商

同舟安心丹 (六個月口罩保障計劃，每盒$119)
 -每月1盒計劃 $714 (共6個月)
 -每月2盒計劃 $1,428 (共6個月)
 -每月4盒計劃 $2,856 (共6個月)
 -每月8盒計劃 $5,712 (共6個月)

領取方法：預計於2020年6月中起發貨，客戶將收到發貨通知。
-門市自取：可於觀塘或火炭嘅門市自取
- 順豐：順豐速運，每月運費$30

港廠同舟 Level 2 口罩

 口罩訂購連結 <<<

 【附訂購連結】諾翹 Lockill Level 1 口罩即時發售 成人兒童口罩同為 $118/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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