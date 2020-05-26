100% 台灣製造! 港牌 accmask Level 1 口罩平售 $88/50個有 3 色選擇 本周公布發售詳情

台灣口罩輸出解禁在即 (按此瀏覽報道)，港牌 accmask 亦隨即有反應，將推台灣製的口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

港牌 accmask 一早已計畫推出台灣口罩 (按此瀏覽口罩廠和口罩規格介紹)，不過後來因台灣口罩輸出禁令，令其推出計劃被迫暫停。不過由於周一台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，最快 6 月起開放自由買賣，令台灣口罩有機會輸港。

▲ 港牌 accmask 口罩當台灣解禁輸出後，就運到香港

【其他內容】 【指定分店】港產 MaxProtect PB99 Level 2 口罩 卓悅售 $90 盒

accmask 表示最快本周將發布口罩發售詳情，售價仍是 $88/50個 (成人及兒童口罩名額各1000盒)。accmask 現已積極籌備，預先安排好所有大小事情，口罩一到便可以馬上進行銷售及送貨。廠方建議可的官方網站中留下電郵，一有訂購消息將會第一時間通知買家。

▲ 廠方表示有 3 色口罩選擇!

【附訂購連結】諾翹 Lockill Level 1 口罩即時發售 成人兒童口罩同為 $118/50個

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒 廠方再送 e-coupon

▲ 港牌 accmask Level 1 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l