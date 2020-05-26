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【附訂購連結】美國 Medicom 兒童獨立包裝口罩套裝 樂善堂藥房售$170

行內熱話 00:40 2020/05/26

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樂善堂社區藥房再次推出 Medicom 兒童獨立包裝口罩套裝發售活動。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

樂善堂社區藥房表示，即時至27/05/2020 (星期三) 中午12:00 接受口罩訂購登記，然後就會抽出300 個名額 (幼童200個；中童100個)，售出口罩。被抽中人士在 29/05/2020 (星期五) 23:59 前收到由藥房發出的 WhatsApp 確認訊息。

 【附訂購連結】諾翹 Lockill Level 1 口罩即時發售 成人兒童口罩同為 $118/50個

【其他內容】 【指定分店】港產 MaxProtect PB99 Level 2 口罩 卓悅售 $90 盒

口罩套裝包括 
Medicom 兒童 (中童或幼童)口罩 x40個 (獨立包裝) + 酒精紙巾 x100張
齊心抗疫價：$170/套

口罩規格：
Medicom 幼童口罩 (6歲以下)
BFE/ PFE >= 95%
獨立包裝 (12.5cm x 8.5cm)
EXP: 11/2022

Medicom 中童口罩 (6歲+)
ASTM F2100 (Level 1)，BFE/PFE ≥ 95%
獨立包裝 (14.5cm x 8.9cm)
EXP: 11/2022

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

口罩訂購登記步驟  
1.讚好帖子 (按此)
2.讚好專頁(按此)
3.填妥網上表格 (https://forms.gle/9JK1EedWRFnQ7Emc6)
4.隨機抽籤出 300 個名額 (幼童200個；中童100個)
5.成功抽中人士將獲藥劑師 WhatsApp 確認通知 (29/05/2020 (星期五) 23:59 前)
*需出示兒童身份證/出世紙 (接受電子版/ 副本)
藥房地址：九龍城聯合道50號1樓  

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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