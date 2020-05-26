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盾牌終於肯減價! 多款口罩減至 $200盒/50個

行內熱話 00:14 2020/05/26

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可能新冠肺情疫情緩和，加上香港口罩供應多，所以久久未減價的港商盾牌，終於減價求售! 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

早前盾牌的多款口罩仍「企硬」在 $250 一盒水平，不過從網站  ashop.com.hk 所見，多款口罩已減至 $200 一盒。康加 Heal+h 口罩更售 $140 盒。

 【附訂購連結】諾翹 Lockill Level 1 口罩即時發售 成人兒童口罩同為 $118/50個

1）M34
品牌：Body Shielder盾牌 Level2
兒童口罩 145x90mm
5-12 歲兒童專用
50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）
口罩規格
ASTM F2101 Level 2
Nelson實驗室測試報告
BFE>99%
PFE>99%
VFE>99%
氣壓差<5.0mmH2O/cm2
血滲透阻力>120mmHg
阻燃級別：Class 1
*口罩印有Body Shielder logo

$200/盒 （藍色）

2）M84
品牌：Masking 美舒健
成人一次性醫用衛生口罩
175x90cm
USA Nelson Lab檢測報告
ASTM F2101-07, EN14683:2014
BFE》99%
50個獨立透明膠袋包裝

價格：$200/盒

多款盾牌口罩減至 $200

3）M20
品牌：Toukai東海
兒童口罩 145x90mm
5-12 歲兒童專用
50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）
USA Nelson Lab檢測報告
ASTM F2101-07, EN14683:2014
BFE》99%

$200/盒 （綠色）

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

4）M25
品牌：Toukai東海
幼童口罩120x80mm
0-5歲幼童專用
50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）
USA Nelson Lab檢測報告
ASTM F2101-07, EN14683:2014
BFE》99%

$200/盒 （綠色）

5）M131
品牌：康加 Heal+h
成人一次性使用口罩
175x90mm
標準：中國GB15979-2002
BFE》95%
含菌量：無

價格：$140/盒

【其他內容】 【指定分店】港產 MaxProtect PB99 Level 2 口罩 卓悅售 $90 盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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