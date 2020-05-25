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大陸製劣質口罩流通日本全國! 日本電視台專題報道稱難以追截

行內熱話 23:30 2020/05/25

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 新冠肺情疫情尚未完結，不少民眾仍需戴口罩才放心外出。口罩其中一個最大來源地，就是中國。日前日本 TBS 電視台節目《あさチャン！》便對中國劣質口罩作出專題報道。

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受到疫情影響，日本同樣需要大量口罩，巿場上亦因此充斥來自中國的口罩，當中部分品質相當差劣。當中最誇張的例子，有還未使用時，口罩的掛耳橡筋脫落；亦有人遇過兩個口罩的橡筋連在一起。其他情況還包括：口罩出現異樣、產品合格證可信性成疑等問題。 

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也許有人認為，買有品牌的口罩便沒問題，實際情況是巿面上有可能買到山寨貨，包括頗受日本人歡迎的 PITTA MASK。TBS 指山寨貨的包裝還原度頗高，但品質跟正版大相逕庭，有買過的巿民表示，還未使用過，山寨口罩已出現裂縫。

對中國有深入了解的山谷剛史解釋，因為近日中國的疫情已經減輕，國內口罩需求下降，商家漸漸轉攻海外市場，企圖將口罩大量輸出國外從而獲利。由於網購盛行，任何人都可以成為店家，加上口罩輸出數目大增，根本沒有足夠人手追截所有不良口罩，因此導市面上充斥著中國製造、品質參差的口罩。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 何兆洋

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