K Kwong 發起成立香港口罩業商會 冀本港成為國際個人保護裝備生產中樞

自從去年新冠疫情爆發，全世界都對口罩等個人保護裝備（PPE）需求大增，好些香港人及企業，亦自發製造本地口罩，意味香港輕工業有可能復興。有見及此，化學博士 K Kwong 發起籌組香港口罩業商會，冀望保證香港口罩生產質素，甚至成為國際 PPE 生產中樞。

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上周 K Kwong 在 Facebook 發帖，表示會發起籌組香港口罩業商會，5 月 25 日終於開了第一次會議。由於尚未登記註冊，所以未有確定名字，有可能是「香港口罩業聯會」或「香港口罩業商會」。

K Kwong 表示，成立商會的目的有幾個，包括：提高香港口罩生產質素；穩固香港生產地及測試地位及對外形象；發展國際 PPE 生產中樞；推廣香港作為抗疫成功城市，產品可以出口亦有質量保障；杜絕做假，成立比政府更嚴密的監管系統。此外，由於歐美對戴口罩的文化態度有所改變，加上香港有國際認證中心及本土需求，K Kwong 認為有必要成立口罩商會。

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不過 K Kwong 承認，成立商會有可能面對各種困難，例如缺乏經驗及專業培訓、政府支援有限、需顧及環保要求等。現時商會仍處於籌備階段，需處理制定會章、安排會員入會、委任籌委等工作，K Kwong 冀望盡快註冊正式成立。

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