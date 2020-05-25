【附訂購連結】諾翹 Lockill Level 1 口罩即時發售 成人兒童口罩同為 $118/50個

中科旗下的香港口罩廠諾翹 Lockill，上周表示今周會發售口罩。廠方表示，於 5 月 25 日 10 時起發售口罩。

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諾翹表示，今次不是先到先得，而是買家登記後，再抽籤選出購買者。是次登記期限為5月25日下午10時至5月30日下午11時。登記資料後，將以抽籤形式選出購買者，並於6月1日至6月3日的下午3時至5時寄出確認電郵。屆時只要按電郵指示購買即可。未中籤者，亦會收到一封未能中籤的電郵通知。

▲ 諾翹Lockill成人口罩

今次發售的口罩為諾翹Lockill成人口罩 (1盒50片)、諾翹Lockill兒童口罩 (1盒50片) 及諾翹Lockill Faceoff可重用面罩 (1個)。三款口罩皆以優惠價 $118 出售。但注意，若購買諾翹Lockill Faceoff可重用面罩，需要配搭至少一盒諾翹Lockill成人口罩 (1盒50片)或諾翹Lockill中童口罩 (1盒50片) 購買，暫未提供單獨購買選項。

▲ 諾翹Lockil兒童口罩

買家購買付款後，出貨日期為 6月15日至6月25日，會按購買先後次序送貨

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▲ Lockill Faceoff可重用面罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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