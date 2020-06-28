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【疫市營商】廣告公司乘電貿商機轉營網店　開業1月營業額破百萬

商管策略 16:00 2020/06/28

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新冠肺炎疫情令企業重創，但亦有企業借勢騰飛。有廣告公司於疫情間開展電子商務，透過獨特策略和營推廣手法，網店首月營業額即突破 7 位數。廣告公司「Gimmick Box 敢都得」業務包括市場推廣、數碼營銷等，年初時公司約有 40 名員工，至今日員工數已突破 50 人，並繼續擴充，創辦人鄺海翔（Rono） 笑言近數月的經歷可用「精采」形容。

鄺海翔指新冠肺炎疫情開始之初，Gimmick Box 團隊便斷定傳統廣告市道必會萎縮，進而令電貿市場爆發性增長，團隊看準時機轉型，公司透過重組、分拆成立新網店，並借助公司原本的人脈和廣告推廣能力，極速在市場站穩陣腳。

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鄺海翔（上中）、 梁凱喬（上右）、譚淇淇（下左）、 Annie.G Chan（下中）、莫凱謙（下右）。

Gimmick Box 新網店名為「有貨」，最大目標客戶群是打工仔。鄺海翔說：「打工仔一直是遭忽視的龐大市場，最弱勢社群例如獨居老人可以選擇不出街躲避疫情。反之打工仔為了糊口必須上班，變相他們對防疫產品有需求。所以我們在開業之初，便圍繞著口罩向打工仔做各種推廣，例如做街站專派口罩給打工仔，網店每買滿 500 港元送數個口罩，買滿 1,000 元更會送足一盒。」

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「有貨」今年 2 月開始營運，至現時已吸納超過 5,000 位會員，每月的營業額達到 7 位數並持續增長。鄺海翔說：「因為我們本身是廣告公司，所以對網店同業來說我們有獨特優勢。當客戶採用我們的服務，我們是不會讓商品上架便完事，而是會想辦法幫客戶推廣，從而再拆數。現時坊間有不少的網店，但老實說有不少都是讓商品上架後自生自滅，到落架後都一直沒人知道該產品亦不出奇。如果在我們的平台上架，我們就會想辦法讓商品透過直播、KOL 開箱等等來擴展知名度。」

平台會邀請不同 KOL 幫忙宣傳。

Gimmick Box 能聯繫超過 100 位多於 10,000 人跟隨的 KOL ，透過不同範疇的 KOL ，用戶會更容易跟產品產生連結。鄺海翔說：「每賣到 1 件貨，我們平台和 KOL 都可以拆帳，所以我們會更努力帶貨，供貨商也會樂於見到更多貨賣出，做到雙贏、三贏。舉例，我們打算推廣一種化妝品，然後便邀請相關的 KOL ，例如請  Annie G. Chan 進行直播。這位星級化妝師過去跟劉心悠、陳法拉等多位明星合作，當她用產品去拍攝一些化妝教學的影片，自然便可以令消費者更有信心，從而成功推廣到商品。」

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撰文 : 陳文政

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