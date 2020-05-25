技術開發人批「保就業」政策落後　應加強初創企業支援

第一期「保就業」資助計劃今日（5 月 25 日）起開始接受申請，經審批成功的申請人於 3 至 4 星期內發放。僱主可選擇 2019 年 12 月至 2020 年 3 月共 4 個月中任何 1 個月作為補貼的指定月份，以便僱主選取保留更多員工的月份，以取得最大補貼。

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從事電子科技開發初創企業的陳先生，對保就業資助計劃不滿。他批評政府在3月份劃線的期限幫不到太大忙，甚至處於「被動」，並認為去年 12 月至 3 月會聘請員工機率很低，真是只能做到保就業，未能做到促進就業。

陳先生以自己公司為例，今年 3 月聘請 6 名員工，隨後每月增加 1 名員工，預計 7 份會增加到 18 名員工，保就業計劃能補助 3月 6名 員工薪金，增加人手就不再補貼，對必須聘請技術開發人才的初創企業無適切支援。

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陳先生認為保就業計劃應該由 3 至 5 月份計算，因為這時期是最多公司會請人，更應鼓勵現時還增聘人手的企業，如每增聘 1 名員工便增加補貼。他批評政府政策很落後，政府香港政府儲備近萬億元，反問為何的做不到 3 月以後的補貼。

勞工及福利局局長羅致光強調，僱主在 6 至 8 月支薪僱員人數，不可少於 3 月份支薪僱員人數為合資格。

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