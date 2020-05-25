林鄭月娥表示下月免費派一次性口罩! 毋須登記每戶 10 個

政府繼派發銅芯抗疫口罩 CuMask 後，今日特首林鄭月娥發表「抗疫四月 張弛有度」的文章，指由下月開始，將會向市民免費派發一次性口罩。又指出現時已有超過 360 萬名市民登記領取 CuMask，而郵政署已成功派發 290 萬個。

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據了解，這次免費派發的一次性口罩，市民毋須登記，而每戶將可獲發一包 10 個一次性用口罩，並經由郵政局派發。而今次這批派發的一次性口罩，是本地口罩生產計劃下供廣予政府的首批 3,000 萬個口罩。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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