【指定分店】港產 MaxProtect PB99 Level 2 口罩 卓悅售 $90 盒

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近來港人購買口罩的焦點，就落在香港製造口罩上。 卓悅表示，在指定分店開售 MaxProtect 萬保德 PB99 口罩。
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MaxProtect 萬保德PB99
-香港製造
-BFE>99%，PFE >99%
-美國標準醫用口罩認證ASTM Level 2
-ISO 14644-1:2015 Class 8無塵間認證
-防塵、透氣、防花粉
-合成血穿透阻力：120mmHG
-通過防火測試
-175 x 95 mm
【快閃價$90/盒】(建議價$118)
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟