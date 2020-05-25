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【指定分店】港產 MaxProtect PB99 Level 2 口罩 卓悅售 $90 盒

行內熱話 18:38 2020/05/25

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 近來港人購買口罩的焦點，就落在香港製造口罩上。 卓悅表示，在指定分店開售 MaxProtect 萬保德 PB99 口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 MaxProtect 萬保德PB99 
-香港製造
-BFE>99%，PFE >99%
-美國標準醫用口罩認證ASTM Level 2
-ISO 14644-1:2015 Class 8無塵間認證
-防塵、透氣、防花粉
-合成血穿透阻力：120mmHG
-通過防火測試
-175 x 95 mm

【快閃價$90/盒】(建議價$118)

【其他內容】【返回疫前價?】華潤堂售韓國 KF94 口罩每個唔駛 $10! 抗疫套裝超抵用!

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

【其他內容】  網店賣港產 Pasión Level 1 口罩! PFE & BFE≧95% 現貨售 $128/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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