新冠肺炎疫情開始緩和，政府的各項抗疫援助措施亦接連落實推行；保就業計劃在 5 月 25 日開始接受申請，勢必成為中小企在疫情下的「曙光」，即使是小食店亦能受惠。

位於元朗的「為食街小食」東主張小姐指，自去年 6 月起生意便開始下跌：「由有人示威開始，人流就開始變少，到現在營業額差不多跌 2 至 3 成，我們主要做外賣不算受很大影響，附近的酒樓便慘了，要拉閘要停業。我們主力做街坊客，幸好不算很集中做學生生意，所以停課仍不會對生意造成非常大的打擊。」

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為食街小食主打港式小食，煎釀三寶、炸雞脾、自製五花茶等都是招牌產品，炸蠔餅尤其出色。 張小姐指炸蠔餅成本非常高，單是每天買蠔都要近 700 元，買蕃薯粉要 500 元，再加上人工，每天賣的蠔餅只能剛好回本。

問及為何盈利低還要堅持做， 張小姐說：「元朗的食店競爭非常大，如果沒有自己的特色的話，很難生存，吸引不到人流就連交租都難。」

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▲ 張小姐坦言特色食品成本高昂，但必須維持店舖的競爭力。

對於「保就業」計劃，張小姐表示亦會申請，但申請程序會交給未來兒媳處理。她笑言：「新計劃的門檻算很低了，有強積金記錄便可以，但我又不懂得用電腦，只好由家人代勞。現在小食店的生意算是剛剛好收支平衡，希望新措施可以快些批核，幫下手吧。」

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▲ 小食店已在元朗開業 18 年。

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