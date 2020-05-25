網店賣港產 Pasión Level 1 口罩! PFE & BFE≧95% 現貨售 $128/50個

近來港人購買口罩的焦點，就落在香港製造口罩上。今次 Mr Durian 除賣 Protector 口罩外，更引入港產 Pasión Level 1 口罩發售。

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Mr Durian 發售的是香港製造的 Pasión Level 1 口罩，廠方和規格認證詳情可按此瀏覽。

發售口罩規格

Pasión三層不織布口罩 - 50片/盒

香港製造，自設生產線於屯門

已通過SGS測試：高效過濾微粒子及細菌（PFE & BFE≧95%）

每片口罩獨立包裝，方便攜帶，安全又衛生

三重防護，內外層PP不織布，中層過濾層

高透氣度、剪裁立體輕巧、鬆緊帶柔軟且彈性良好、佩戴舒適

物料清爽親膚、無異味

金屬鼻夾易於調節，貼服鼻樑，周邊位置貼服臉型

成人適用尺碼：(長)17.5cm *(寬)9.5cm

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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