【即將輸港?】台灣口罩管制將解! 最快 6 月起開放自由買賣

早前新冠肺炎疫情肆虐，台灣為確保本地有足夠口罩供應，所以管制口罩出口。但近日台灣不斷放風將放寬有關措施。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，預計 6 月起，除定額徵收口罩作指定用途外，剩餘口罩數量可由廠商自由買賣，不受政府規管。但是否開放出口，相信政府最快今星期決定。如果順利的話，最快有機會在 6 月內已有台灣製造口罩輸出到香港!

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒 廠方再送 e-coupon

【其他內容】 港牌AQUA MASK 採用頂級PTFE納米濾材! 獨立包裝PFE/BFE>99% 口罩售 $120盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l