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愛的家口罩變 Made in HK! 計劃在港建立口罩生產綫

行內熱話 15:42 2020/05/25

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近來港人購買口罩的焦點，就落在香港製造口罩上。愛的家口罩是在香港疫情初期最早推出市場的港牌口罩之一，愛的家創辦人鍾銘思接受本報專訪時表示，將計劃在港建立口罩生產線。

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現時愛的家的口罩生產線設於深圳，鍾銘思表示， 在港設廠是其夢想，作為香港品牌，希望可以 Made in HK，及支持香港工業。她補充，初步打算於香港建立 2 條口罩生產綫。她表示不擔心跟其他本地口罩廠有競爭，更希望香港日後可成為口罩出口的地方。

愛的家口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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