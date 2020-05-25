愛的家口罩變 Made in HK! 計劃在港建立口罩生產綫

近來港人購買口罩的焦點，就落在香港製造口罩上。愛的家口罩是在香港疫情初期最早推出市場的港牌口罩之一，愛的家創辦人鍾銘思接受本報專訪時表示，將計劃在港建立口罩生產線。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

現時愛的家的口罩生產線設於深圳，鍾銘思表示， 在港設廠是其夢想，作為香港品牌，希望可以 Made in HK，及支持香港工業。她補充，初步打算於香港建立 2 條口罩生產綫。她表示不擔心跟其他本地口罩廠有競爭，更希望香港日後可成為口罩出口的地方。

▲ 愛的家口罩

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒 廠方再送 e-coupon

【其他內容】 港牌AQUA MASK 採用頂級PTFE納米濾材! 獨立包裝PFE/BFE>99% 口罩售 $120盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l