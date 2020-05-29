疫情下少外出街市同樣無客　天水圍商場租戶：僅小家電賣得

新冠肺炎肆虐，市道轉差，旅遊區、市區生意受重大打擊，相對下專做街坊生意的街市彷彿未受影響，有傳甚至有輕微升幅。SME 記者走訪天水圍街市，老闆們卻一致表示人流變少，生意難做。恐怕不是每個民生市場都能在疫情裏平穩渡過。

毗連天水圍西鐵站的天盛商場主要做街坊生意，底層是裝修乾淨整齊的新式街市，街市內麵包店店員 Nicole 表示，街市人流最少跌兩成。她説：「現在是下午 6:45 ，在新冠肺炎疫情前這個時間肯定做到無停手直至 8 點收工；現在？我都有時間和你閒談了…… 人流就是少了這麼多。無辦法，大家都少人出街，生意的確差了。」

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▲ 街市人流一樣變少。

天盛商場的二樓是一般的民生商場，但生意亦受不同程度影響。電器店老闆方先生指生意比以前低了 20%，說：「商場又不肯減租，但人流明明差不多低了 3 成以上。幸好電器算是必需品，跌幅不算重，但租金整在是太高，所以跌 20% 一樣蝕入肉。現在最多人買焗爐和打蛋器，無法出街便自己做蛋糕打發時間，甚至有一段時間賣到斷市，補貨都來不及。但這些家電價位不高，一樣不太幫補到生意。

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▲ 商場較以前更少人行。

童裝店店員周小姐亦指商場人流少三分一：「做童裝生意其實很看家長有無帶小朋友逛街，新冠肺炎疫情下基本上小朋友留定在家，自然家長不會隨便買童裝。以前返學放學，小朋友看到可愛衣服會扭計買；停課一大輪，又做少一筆生意。」

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▲ 焗爐是疫情下的搶手貨。

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