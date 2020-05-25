WolfRAT 偽裝合法程式盜取 Android 用家資料 FB Messenger．LINE．WhatsApp 用家留意

使用 Android 版 Facebook Messenger、LINE、WhatsApp 用家留意！Cisco Talos 安全專家近日發現間諜程式 WolfRAT 偽裝合法程式，於泰國盜取以上的社交平台的用家資料，而且 LINE 更是重點針對之選的。

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Cisco Talos 安全專家近日發現間諜程式 WolfRAT 偽裝合法程式，於泰國盜取 Android 版 Facebook Messenger、LINE 及 WhatsApp 用家資料。WolfRAT 最初會偽冒為在 Google Play 出現的手機 app，又或者 Flash 更新程式，且會用上合法 app icon 或「com.google.services」等名稱，讓用家放下戒心。 不過當用家在裝置上安裝及使用有關程式，裝置中的對話紀錄，甚至敏感訊息就會隨即被盜，然後截圖上載至 C&C 伺服器，令用家蒙受不必要的損失。研究人員暫時已知的是 WolfRAT 正在泰國活躍，且 LINE 更是重點針對之選，但不肯定會否讓其他地方用戶受到影響。

研究人員也提，WolfRAT 間諜程式是由德國間諜軟件組織 Wolf Research 團隊操作，該組織會向政府出售基於間諜操作的惡意程式。另外，當中也發現 WolfRAT 是一個名為 DenDroid 惡意軟件家族的修改版本，而 DenDroid 是一個於 2014 年發現的 Android 惡意軟件，擁有因應指令竊取照片、影片和音樂檔案的特質。

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