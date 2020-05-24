日本口罩 $28 起! 旺角樓上舖 合理價賣多款日本口罩!

香港口罩供應足夠，但港人對日本口罩需求仍大!

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旺角樓上舖 See u soon 在 FB 貼圖，指所有日本口罩皆為現貨，不設留貨。從圖中所見，日本口罩最平由 $28包起，大熱的日本超快適、企鵝仔等口罩也是 $48包，雖然不算十分平，但以方便計亦十分合理，起碼唔駛排。

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注意數量有限，上去見向店主先查詢餘貨數量。

地址:旺角彌敦道610號荷李活商業中心805號

852 香港



Whatsapp：9707 4444

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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