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日本口罩 $28 起! 旺角樓上舖 合理價賣多款日本口罩!

行內熱話 15:43 2020/05/24

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香港口罩供應足夠，但港人對日本口罩需求仍大! 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

旺角樓上舖 See u soon 在 FB 貼圖，指所有日本口罩皆為現貨，不設留貨。從圖中所見，日本口罩最平由 $28包起，大熱的日本超快適、企鵝仔等口罩也是 $48包，雖然不算十分平，但以方便計亦十分合理，起碼唔駛排。

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

注意數量有限，上去見向店主先查詢餘貨數量。

地址:旺角彌敦道610號荷李活商業中心805號
852 香港

Whatsapp：9707 4444

【其他內容】【附購買連結】港廠masklab 採用德國進口溶噴布! BFE/ PFE ≥99.8% 獨立包裝口罩現貨售$88盒 

【其他內容】【附網址】$97.5 盒港產 Level 1 口罩! CareHK 口罩實惠即時開訂

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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