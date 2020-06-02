  • 29°C
香港時間 : 2020602日 (二) 20:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】流動充電器租借標榜易借易還　 全港3萬借還點方便兼望帶動商戶消費

商管策略 18:51 2020/06/02

分享：

圖片左二是Caskells商店老闆John 、右二是Martin，右邊是充電易股東和非執行董事陳南頤

智能手機耗電量大，市民出街時無帶外置充電器，遇上手機無電猶如「失踪人口」。現時顧客可在商場或部分公眾場所使用定點充電站，但「企定定」頗不方便，故一般人未必選擇。租借流動手機充電器更方便所需，有方案商便推出租借服務標榜易借易還，充電器機本身也可以是廣告位，供擺放商店或其他客戶賣廣告。

香港充電易（Easy Charge）用 8 個月研發租用手機充電器座機和無線充電器的軟硬件，預計 6 月推出市面；該公司亦投資過百萬元開發應用程式，用戶可經「地圖座標功能」找到充電器租借點。

【相關文章】本地研發太陽能充電系統 免電費快充電動車兼可賣電

Easy Charge公司經理 Micheria Lui

Easy Charge 總經理 Micheria Lui 向 SME.hket 解釋，應用程式會顯示用戶和距離最近合作商鋪的位置，吸引客人充電器租借點，商戶和充電易公司能達致雙贏局面。

Micheria 解釋，使用應用程式租借服務只需一按快取過程只需 30 秒，方便快捷，但其實對服務商來說並不簡單，因要處理交易 4 個程序，包括：軟件、硬件、整個支付平台，直至充電座機彈出無線充電器才算完成。

至於「充電易」產品附有 3 條不同手機插頭的充電線，以及跟手機一拍即充的無線充電服務，以防手機未配對充電功能。

【相關文章】香港中小企應加快投入數碼轉型

對準充電座機二維碼，選擇電子付費平台。

當介面顯示對應充電器和列出收據，則代表租借成功。

新冠肺炎疫情緊張下企業難免受打擊，Easy Charge 稱推出商戶夥伴推廣計劃，中小型合作商戶是毋須付費安裝，商戶免費流動租借服務站兼可推廣企業品牌。Micheria 稱：「這計劃是免按金存放商戶商鋪內，而指定應用程式是幫助推廣中小企商戶，既可以吸引人流，同時帶動顧客消費。」

Micheria  預計，第一季安放 1,000 部充電座機，初步計劃至少 3 萬個香港租借點。」充電易提供小型和中型充電租借機，分別 6 個及 12 個鋰電磁充電座機凹槽，亦會按商舖實體店面積安裝小型或中型充電裝置。

【相關文章】手機屏幕保護貼切割機 解決零售店死貨積存問題

【相關文章】共享充電公司夥深水埗明哥周四派發 4,000 個口罩予有需要人士

中型充電座機內置12個充電座機凹槽

用量「貴精不貴多 」 聚焦消費力準客戶 

香港發展流動充電器市場發展有待成熟，現階段租借服務預設 48 小時內歸還充電器，對消費者而言 1 小時 5 元按金。Micheria 坦言這售價小學生亦能負擔，但公司目標客戶是有消費能力的準客戶，故客量毋須多。她表示：「其實有 10 個精準客戶已經足夠。」

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 鍾采餘

硬件 軟件 銷售 產品 品牌 流動充電器 市場拓展 數碼轉型 人才管理 創業

下一篇文章

【疫市營商】香港中小企生意難做？顧問公司：印尼市場潛力大但起碼1年才有回報
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹