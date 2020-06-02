【疫市營商】流動充電器租借標榜易借易還　 全港3萬借還點方便兼望帶動商戶消費

▲ 圖片左二是Caskells商店老闆John 、右二是Martin，右邊是充電易股東和非執行董事陳南頤

智能手機耗電量大，市民出街時無帶外置充電器，遇上手機無電猶如「失踪人口」。現時顧客可在商場或部分公眾場所使用定點充電站，但「企定定」頗不方便，故一般人未必選擇。租借流動手機充電器更方便所需，有方案商便推出租借服務標榜易借易還，充電器機本身也可以是廣告位，供擺放商店或其他客戶賣廣告。

香港充電易（Easy Charge）用 8 個月研發租用手機充電器座機和無線充電器的軟硬件，預計 6 月推出市面；該公司亦投資過百萬元開發應用程式，用戶可經「地圖座標功能」找到充電器租借點。

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▲ Easy Charge公司經理 Micheria Lui

Easy Charge 總經理 Micheria Lui 向 SME.hket 解釋，應用程式會顯示用戶和距離最近合作商鋪的位置，吸引客人充電器租借點，商戶和充電易公司能達致雙贏局面。

Micheria 解釋，使用應用程式租借服務只需一按快取過程只需 30 秒，方便快捷，但其實對服務商來說並不簡單，因要處理交易 4 個程序，包括：軟件、硬件、整個支付平台，直至充電座機彈出無線充電器才算完成。

至於「充電易」產品附有 3 條不同手機插頭的充電線，以及跟手機一拍即充的無線充電服務，以防手機未配對充電功能。

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▲ 對準充電座機二維碼，選擇電子付費平台。

▲ 當介面顯示對應充電器和列出收據，則代表租借成功。

新冠肺炎疫情緊張下企業難免受打擊，Easy Charge 稱推出商戶夥伴推廣計劃，中小型合作商戶是毋須付費安裝，商戶免費流動租借服務站兼可推廣企業品牌。Micheria 稱：「這計劃是免按金存放商戶商鋪內，而指定應用程式是幫助推廣中小企商戶，既可以吸引人流，同時帶動顧客消費。」

Micheria 預計，第一季安放 1,000 部充電座機，初步計劃至少 3 萬個香港租借點。」充電易提供小型和中型充電租借機，分別 6 個及 12 個鋰電磁充電座機凹槽，亦會按商舖實體店面積安裝小型或中型充電裝置。

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▲ 中型充電座機內置12個充電座機凹槽

用量「貴精不貴多 」 聚焦消費力準客戶

香港發展流動充電器市場發展有待成熟，現階段租借服務預設 48 小時內歸還充電器，對消費者而言 1 小時 5 元按金。Micheria 坦言這售價小學生亦能負擔，但公司目標客戶是有消費能力的準客戶，故客量毋須多。她表示：「其實有 10 個精準客戶已經足夠。」

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