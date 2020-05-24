【返回疫前價?】華潤堂售韓國 KF94 口罩每個唔駛 $10! 抗疫套裝超抵用!

近日香港口罩供應足夠，就連停出口已久的韓國 KF94 口罩，亦有更多選擇。華潤堂近日售賣的KF94 口罩套裝，售價可謂已返回「疫前價」!

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有網民在 FB 群組報料，這套華潤堂新推出的口罩套裝，主菜是 Product Lab KF94 口罩 20個，另加防疫用品 4 選 1，套裝售價為 $220。

▲ 華潤堂售賣的韓國 KF94 口罩套裝(網民圖片)

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例如以 Dettol 550ml 消毒水市售約 $40 計，KF94 口罩「價值」$180，換言之每個口罩售價為 $9，十分抵用。據了解，這套裝不是每間華潤堂有售，有網民指部分分店可能需要買家在店內購買任何另一樣產品，才可購入此套裝，詳情向店員查詢。

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▲ 華潤堂售賣的韓國 KF94 口罩套裝(網民圖片)

華潤堂分店地址

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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