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【附訂購方法】港牌便利妥 30 個獨立裝兒童口罩 醫療集團售 $60盒

行內熱話 02:21 2020/05/24

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萃康醫療表示，成功尋找 200 盒便利妥 30 個獨立裝兒童 3 層過濾式口罩，以 $60 發售！

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

萃康醫療指由於這批口罩數量實在有限， 只能安排每人限購 1 盒，並以網上抽籤形式認購。若日後再有貨到，會再安排二、三輪抽籤認購。   

口罩產品資料
便利妥兒童衛生口罩
包裝：30個獨立裝
Size : 88mm x 145mm
每盒售價 $60

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

口罩訂購步驟及安排：

1  Like + Share 帖子(按此)
2 Like + 追蹤「萃康醫療」專頁(按此)
3 填寫登記表格 >>  shorturl.at/jCJ26
4 留意 Inbox 通知

港牌便利妥 30 個獨立裝兒童口罩 醫療集團售 $60盒

首輪抽籤登記日期/時間：
現正開始接受登記，首輪抽籤登記截止日期將於 2020年 5月26號 (星期二）晚上12時結束。

首輪抽籤日期：2020年 5月27號 (星期三）

【其他內容】【附購買連結】港廠masklab 採用德國進口溶噴布! BFE/ PFE ≥99.8% 獨立包裝口罩現貨售$88盒

登記需知：
每人限購1盒 (每盒售價 $60)，為公平起見，登記時需填寫登記人手機號碼 + 電郵作實，每個登記手機號碼 + 電郵只限登記一次，一經登記不能更改，重覆登記將會被取消資格。

抽籤結果需知：
中籤者會於抽韱完結後三天內收到 Inbox 通知。
未能於首輪抽中嘅朋友不用再次登記，已登記資料會自動保留至下一次抽籤（如有），詳情請繼續留意專頁公佈。

產品付款及領取需知：
- 中籤者需憑Inbox 通知，於限期內到萃康醫療診所付款及領取，逾期無效
- 領取時需以現金方式付款，另請自備購物袋
- 領取地點: 元朗 YOHOMALL II 3樓 A330 店

【其他內容】【附網址】$97.5 盒港產 Level 1 口罩! CareHK 口罩實惠即時開訂

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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疫情 診所 口罩

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