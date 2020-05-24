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【附購買連結】免到門市撲空! 港牌便利妥 3D 口罩售 $100/2 包 藥房線上線下同步供應

行內熱話 01:54 2020/05/24

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3. 天水圍天澤邨商場 2樓 213B 號舖
4. 天水圍 T Town 北地下 NG07舖
5. 荔枝角深盛路 9 號宇晴匯商場 2 樓 43-44 號舖
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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