【附購買連結】免到門市撲空! 港牌便利妥 3D 口罩售 $100/2 包 藥房線上線下同步供應

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榮華百購O2O取貨點 ：

1. 九龍太子道西362號地下

2. 天水圍天澤商場123A舖

3. 天水圍天澤邨商場 2樓 213B 號舖

4. 天水圍 T Town 北地下 NG07舖

5. 荔枝角深盛路 9 號宇晴匯商場 2 樓 43-44 號舖

6. 新界屯門蝴蝶邨商場地下R118 號

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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