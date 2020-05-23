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【附登記連結】樂善堂送 50 個口罩+殺菌噴霧 支援有需要人士

行內熱話 17:25 2020/05/23

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下星期三 (5月27日) 即將復課，九龍樂善堂知道學生同家庭一定急需防疫用品，所以預留左防疫包給有需要家庭。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

申請資格
如家中有 18 歲或以下學童並符合以下條件，請完成以下登記及家庭支援服務問卷：
-正領取全額或半額書簿津貼計劃(19/20) 或
-正領取綜援 (19/20) 或
-領取在職家庭津貼 (19/20)

防疫包內容
- 成人口罩(30個)
- 兒童口罩(20個, 145mm x 95mm)
- 消毒殺菌噴霧(2支@50ml)
- 酒精搓手液(1支@20ml)

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

登記時間：截至2020年5月24日中午12點止
>>登記連結 <<<

公佈方式：
-如登記家庭超過400個，會採用隨機抽籤方式，抽取成功領取家庭
-成功申請家庭將於27/5 (三) 或之前收到短訊通知(SMS)
-如27/5 (三) 之後未收到通知，即視作未能成功申請

領取地點：九龍城福佬村道
領取時需出示身份證明文件及資助證明

查詢電話/ Whatsapp：9676-3348

【其他內容】【附直購連結】唔駛四圍撲! 熱搶 Protector 傳統耳帶版口罩 惠康網店售 $99 盒

【其他內容】【附購買詳情】理的 Level 3 口罩又有現貨! 醫療集團以 $65 原價發售

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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