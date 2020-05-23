【附登記連結】樂善堂送 50 個口罩+殺菌噴霧 支援有需要人士

下星期三 (5月27日) 即將復課，九龍樂善堂知道學生同家庭一定急需防疫用品，所以預留左防疫包給有需要家庭。

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申請資格

如家中有 18 歲或以下學童並符合以下條件，請完成以下登記及家庭支援服務問卷：

-正領取全額或半額書簿津貼計劃(19/20) 或

-正領取綜援 (19/20) 或

-領取在職家庭津貼 (19/20)

防疫包內容

- 成人口罩(30個)

- 兒童口罩(20個, 145mm x 95mm)

- 消毒殺菌噴霧(2支@50ml)

- 酒精搓手液(1支@20ml)

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登記時間：截至2020年5月24日中午12點止

>>登記連結 <<<

公佈方式：

-如登記家庭超過400個，會採用隨機抽籤方式，抽取成功領取家庭

-成功申請家庭將於27/5 (三) 或之前收到短訊通知(SMS)

-如27/5 (三) 之後未收到通知，即視作未能成功申請

領取地點：九龍城福佬村道

領取時需出示身份證明文件及資助證明



查詢電話/ Whatsapp：9676-3348

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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