【附購買連結】港廠masklab 採用德國進口溶噴布! BFE/ PFE ≥99.8% 獨立包裝口罩現貨售$88盒

近來港人較常選購香港製造口罩 。FairBuy.hk 就跟masklab合作推出港產口罩。

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今次發售的是香港製造的 masklab 口罩，而且是現貨發售。

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發售口罩詳情

BFE, PFE ≥99.8%

使用德國進口溶噴布製造

有效阻擋0.1µm大小病毒粒體

有效阻擋液體，可防護液體噴濺 120mmHg

SGS測試 (按此瀏覽)

台灣入口最先進的口罩製造機器，有二次封邊耳繩，較牢固及美觀

$88/1盒25片 (獨立包裝）(2 盒$176.00)

限購 5,000 盒 （購買2盒起，每人限購4盒）

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▲ masklab 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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