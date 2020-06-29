【特色小店】手搖飲品店趁疫市登陸旺區　聯乘本地品牌增知名度

▲ 旅遊節目主持袁學謙

手沖特飲向來是夏天熱銷飲品，似乎不太受新冠肺炎疫情影響。旅遊節目主持人袁學謙繼去年開設首間「十一X茶」中環店後乘勝追擊，今年在旺角的加盟分店早前開始營業，他相信自己的產品有能力走得更遠。

袁學謙向 SME.hket 記者透露，旺角廣華街一帶鋪租 2018 年中曾經一度飆升港幣 9 萬元「癲價」，到上一手「花果山」租金回落至 8 萬元；現時「十一X茶」在毋須頂手費加上租金豁減下，租金下調約 5 萬多元。袁學謙表示：「上一手店鋪都想盡快「離場」另覓新地方，故不收頂手費，同時跟業主商討後獲減租，才選擇在旺角地區擴充。」

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「十一X茶」中環店去年外賣生意不俗，加上受附近白領青睞，即使在社會運動和新冠肺炎疫情影響下，袁學謙相信「十一X茶」有能力走得更遠。他透露：「開業約 3 至 4 個月已收支平衡，因此一直有意擴大品牌業務發展，亦籌備在台灣開分店，甚至在當地已租了鋪位，不過疫情下入境受限制，故選擇留港開分店。」他形容情況是「塞翁失馬」，因約 300 平方呎的旺角分店，裝修費只是中環店 1/3（即 30 萬元左右），廚房內製冰機和咖啡機是上手店遺留下來，營運支出又省一筆。

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▲ 「十一X茶」的旺角加盟分店

在新冠肺炎疫情下人市面蕭條，減價優惠未必吸引人流，反而店內環境衛生和是顧客優先考慮因素。袁學謙表示：「自 11 月起我們重新檢視整條生產供應鏈，確保產品包裝的安全，提升消費者信心，顧客覺得「乾淨」衛生，客源會陸續回來。」

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▲ 檸檬茶豆腐奶蓋是即將推出的新產品

現時即將推出 3 款口味飲品「豆腐奶蓋」飲品，一般人覺得檸檬茶同奶類是相沖配搭，但是坊間從來沒有素製食品（豆腐）與奶蓋混合飲品。

「十一X茶」亦曾跟本地醬油品牌合作推出兩款飲品，包括鹹檸檬柚子蜜茶和經典薑醋特飲，現在產品包裝設計正籌備跟本地知名街頭藝術家和國際「卡通公仔」知名插畫家聯手合作推廣品牌。

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▲ 「十一X茶」與冠珍園合作的飲品，其中一款鹹檸檬柚子蜜茶。

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Photo：冠珍醬園Instagram（部分）