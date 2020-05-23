【附購買教學】唔需要搶! 可揀顏色! 港廠Simply Mask 賣 4 色現貨口罩 $99/50個 【5月25日開賣】

近來港人購買口罩的焦點，就落在香港製造口罩上。港產口罩廠 Simply Mask 在 FB 表示，將於 5 月25 日正式開放口罩訂購。

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▲ 港廠Simply Mask多色口罩

Simply Mask 表示，約在 5 月 25 日中午 12 時，廠方會在官方 Facebook 提供 Google form 連結，買家只需要填妥 Google form 後交回資料，即可進行口罩訂購！廠方收到買家登記後，就會向買家派籌。

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之後買家會收到一個 SMS 通知，提供的指定購買時間及登記編號！買家到時只要準時去到官網購買即可。因此買家不用鬥快，排隊浪費時間。但注意購買有時限，過期不設補籌。

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廠方表示，每人每次總共只限購買三盒口罩，各口罩尺寸的每款顏色口罩只限一盒！例如：若買家選購紫色和粉紅色的成人口罩，仍可多購粉紅色的中童口罩一盒。廠方表示，買家每次完成訂購後，需要隔三十日後才可以再購買（付款日計三十天後）。

Simply Mask 是發售口罩現貨，所以買家付款購買後七個工作天就可以收到口罩!買家可以選擇順豐到付、智能櫃自取及 Circle K 自取。

Simply Mask 自家的口罩規格和製造廠房等細節 ，買家可按此詳情瀏覽。

▲ 注意因時間關係，Simply Mask 只提供香港快速測試結果，證實具 98% 過濾水平。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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