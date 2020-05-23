  • 26°C
香港時間 : 2020523日 (六) 04:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附購買教學】唔需要搶! 可揀顏色! 港廠Simply Mask 賣 4 色現貨口罩 $99/50個 【5月25日開賣】

行內熱話 03:34 2020/05/23

分享：

近來港人購買口罩的焦點，就落在香港製造口罩上。港產口罩廠 Simply Mask 在 FB 表示，將於 5 月25 日正式開放口罩訂購。  

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

港廠Simply Mask多色口罩

Simply Mask 表示，約在 5 月 25 日中午 12 時，廠方會在官方 Facebook 提供 Google form 連結，買家只需要填妥 Google form 後交回資料，即可進行口罩訂購！廠方收到買家登記後，就會向買家派籌。

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

之後買家會收到一個 SMS 通知，提供的指定購買時間及登記編號！買家到時只要準時去到官網購買即可。因此買家不用鬥快，排隊浪費時間。但注意購買有時限，過期不設補籌。

【其他內容】【附購買詳情】理的 Level 3 口罩又有現貨! 醫療集團以 $65 原價發售

廠方表示，每人每次總共只限購買三盒口罩，各口罩尺寸的每款顏色口罩只限一盒！例如：若買家選購紫色和粉紅色的成人口罩，仍可多購粉紅色的中童口罩一盒。廠方表示，買家每次完成訂購後，需要隔三十日後才可以再購買（付款日計三十天後）。

Simply Mask 是發售口罩現貨，所以買家付款購買後七個工作天就可以收到口罩!買家可以選擇順豐到付、智能櫃自取及 Circle K 自取。

Simply Mask 自家的口罩規格和製造廠房等細節 ，買家可按此詳情瀏覽。

注意因時間關係，Simply Mask 只提供香港快速測試結果，證實具 98% 過濾水平。

【其他內容】【附直購連結】唔駛四圍撲! 熱搶 Protector 傳統耳帶版口罩 惠康網店售 $99 盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附網址】$97.5 盒港產 Level 1 口罩! CareHK 口罩實惠即時開訂
今日
【附網址】$97.5 盒港產 Level 1 口罩! CareHK 口罩實惠即時開訂
【附訂購連結】港產口罩廠尚芳 加推抗菌口罩 10000 盒 每盒售$96
今日
【附訂購連結】港產口罩廠尚芳 加推抗菌口罩 10000 盒 每盒售$96
【附開賣詳情】港產同舟口罩免費「升級」 Level 2 ! 現貨仍賣$150/50個
今日
【附開賣詳情】港產同舟口罩免費「升級」 Level 2 ! 現貨仍賣$150/50個
疫情 口罩 香港

下一篇文章

【附開賣詳情】港產同舟口罩免費「升級」 Level 2 ! 現貨仍賣$150/50個

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹