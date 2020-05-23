【附開賣詳情】港產同舟口罩免費「升級」 Level 2 ! 現貨仍賣$150/50個

香港口罩廠同舟早前才宣布獲 ASTM Level 1 認證，但後來卻在 FB 表示已通過 Level 2 測試，正式升級為 Level 2 口罩。

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今次廠方更表示將在小魔怪 Little Monster 發售同舟 Level 2 口罩現貨，詳細如下:

【觀塘分店現貨發售詳情 】

▪ 日期：5月23日 (六)

▪ 時間：12:00 p.m.

▪ 地址：觀塘成業街16號怡生大廈地下F號鋪

(限量200盒，售完即止)

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【火炭分店現貨發售詳情 】

▪ 日期：5月25日 (一)

▪ 時間：12:00 p.m.

▪ 地址：火炭坳背街57號利達工業中心地下7A

(限量200盒，售完即止)

【其他內容】【附購買詳情】理的 Level 3 口罩又有現貨! 醫療集團以 $65 原價發售

注意事項

- 門市現貨貨量有限 售完即止

-每盒口罩價格為$150 ，每盒共有50個口罩

-口罩已符合ASTM Level 2

-BFE & PFE > 99%

-現貨發售每人限買1盒

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▲ 廠方最新的測試報告。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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