  • 26°C
香港時間 : 2020523日 (六) 04:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附開賣詳情】港產同舟口罩免費「升級」 Level 2 ! 現貨仍賣$150/50個

行內熱話 03:02 2020/05/23

分享：

香港口罩廠同舟早前才宣布獲 ASTM Level 1 認證，但後來卻在 FB 表示已通過 Level 2 測試，正式升級為 Level 2 口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

今次廠方更表示將在小魔怪 Little Monster 發售同舟 Level 2 口罩現貨，詳細如下:

【觀塘分店現貨發售詳情 】
▪ 日期：5月23日 (六)
▪ 時間：12:00 p.m.
▪ 地址：觀塘成業街16號怡生大廈地下F號鋪
(限量200盒，售完即止)

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

【火炭分店現貨發售詳情 】
▪ 日期：5月25日 (一)
▪ 時間：12:00 p.m.
▪ 地址：火炭坳背街57號利達工業中心地下7A
(限量200盒，售完即止)

【其他內容】【附購買詳情】理的 Level 3 口罩又有現貨! 醫療集團以 $65 原價發售

注意事項

- 門市現貨貨量有限 售完即止
-每盒口罩價格為$150 ，每盒共有50個口罩
-口罩已符合ASTM Level 2
-BFE & PFE > 99%
-現貨發售每人限買1盒

【其他內容】【附直購連結】唔駛四圍撲! 熱搶 Protector 傳統耳帶版口罩 惠康網店售 $99 盒

 

廠方最新的測試報告。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附網址】$97.5 盒港產 Level 1 口罩! CareHK 口罩實惠即時開訂
今日
【附網址】$97.5 盒港產 Level 1 口罩! CareHK 口罩實惠即時開訂
萬寧優惠價 $99 發售港牌醫特保/JTK 口罩50個裝
今日
萬寧優惠價 $99 發售港牌醫特保/JTK 口罩50個裝
【附訂購連結】港產口罩廠尚芳 加推抗菌口罩 10000 盒 每盒售$96
今日
【附訂購連結】港產口罩廠尚芳 加推抗菌口罩 10000 盒 每盒售$96
香港 疫情 口罩

上一篇文章

【附購買教學】唔需要搶! 可揀顏色! 港廠Simply Mask 賣 4 色現貨口罩 $99/50個 【5月25日開賣】

下一篇文章

【附訂購連結】港產口罩廠尚芳 加推抗菌口罩 10000 盒 每盒售$96
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹