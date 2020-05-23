【附訂購連結】港產口罩廠尚芳 加推抗菌口罩 10000 盒 每盒售$96

香港口罩廠尚芳，推出第 4 次網上訂購口罩活動。今次同樣以抽籤形式，發售 10,000 盒口罩。

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口罩訂購詳情



-登記時間：5月22日-5月25日 晚上11時前

-中籤者將於 5 月 26 日經電郵收到直接購買連結

-名額 5000 位共 10000 盒口罩

-購買時間：5月26日-6月1日 晚上11時前，逾期作廢

*今次抽籤非先到先得，登記次序不會影響中籤結果，5月22日-5月25日 晚上11時前登記即可。

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出貨日期

-自取口罩可於6月3日起到自取點取貨，需於6月19日前取貨

-郵寄口罩會於6月3日起發貨，6月11日前全數經順豐寄出

-送貨費用為每單$40，運費將於購買時收取

-購買(選擇二)抗菌口罩2盒連空氣殺菌機套裝可享免運費優惠

-自取點：荔枝角長順街D2PLACE二期303室[MOOVE] 營業時間：12:00PM - 8:00PM(公眾假期照常營業)

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發售產品規格

1.新包裝尚芳成人抗菌口罩 24 個 (綠色無花紋口罩，透明袋獨立包裝，茉莉花味，香港製造)

- 添加有尚芳中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94～99%細菌病毒(包括甲/乙型流感病毒)

- BFE 99% 細菌過濾效果認證

- PFE 97% 粒子過濾效果認證

2.尚芳 ABORIGINAL 納米空氣抗菌機

- 尚芳中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94～99%細菌病毒(包括甲/乙型流感病毒)

- 有效舒緩鼻敏感

- 專利配方 香港製造

兩個發售選擇

1.尚芳成人抗菌口罩 24個 2 盒，售價為 $192

2.尚芳成人抗菌口罩 24個 2 盒+ABORIGINAL 納米空氣抗菌機,售價為 $310



登記抽籤連結 <<<

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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