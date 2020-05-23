香港口罩供應充足，連萬寧都推出口罩特別優惠。

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由即日起，買家只要在萬寧門市買任何產品滿 $150，即可獨家以優惠價 $99 換購港牌醫特保三層醫用外科口罩 50 片或 JTK 成人口罩 50 片裝 1 盒。如只購買口罩，則要付標準價 $168（無折扣產品）！

注意優惠只適用於部分萬寧門市。須以單一發票購物淨額滿 $150 方可換購 1 件，每位顧客最多可換購 2 次。

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▲ 萬寧優惠價 $99 發售港牌醫特保/JTK 口罩50個裝

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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