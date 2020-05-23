【附網址】$97.5 盒港產 Level 1 口罩! CareHK 口罩實惠即時開訂

Pricerite實惠與香港口罩廠CareHK匯愛公布第六批口罩網上登記抽籤安排，將由即時開始接受網上登記抽籤。每盒50個口罩，售價為97.5元

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由即日開始至5月24日(星期日) 晚上11點59分， Pricerite 實惠接受網上登記抽籤購買成人及兒童口罩，口罩數量為30萬個，並以低至$1.95/個的價錢發售。有關口罩亦已經成功獲得ASTM Level 1認證，BFE / PFE 測試達≥98%。

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隨機抽籤名額:成人裝 4,000位及小童裝2,000位

成人口罩尺寸: 17.5 x 9.5 cm

小童口罩尺寸: 14.5 x 9.5 cm

每盒售價: $97.5

口罩認證: ASTM Level 1 BFE≥98% PFE≥98%

＊每人只限登記1次



中籤通知日期為2020年5月28日 (星期四)，將會透過手機短訊通知中籤人士；未中籤人士將會收到相關電郵通知。每名成功獲得口罩名額人士只可限購一盒口罩。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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