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【附網址】$97.5 盒港產 Level 1 口罩! CareHK 口罩實惠即時開訂

行內熱話 01:19 2020/05/23

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Pricerite實惠與香港口罩廠CareHK匯愛公布第六批口罩網上登記抽籤安排，將由即時開始接受網上登記抽籤。每盒50個口罩，售價為97.5元 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

由即日開始至5月24日(星期日) 晚上11點59分， Pricerite 實惠接受網上登記抽籤購買成人及兒童口罩，口罩數量為30萬個，並以低至$1.95/個的價錢發售。有關口罩亦已經成功獲得ASTM Level 1認證，BFE / PFE 測試達≥98%。

【其他內容】【附直購連結】唔駛四圍撲! 熱搶 Protector 傳統耳帶版口罩 惠康網店售 $99 盒

隨機抽籤名額:成人裝 4,000位及小童裝2,000位
成人口罩尺寸: 17.5 x 9.5 cm
小童口罩尺寸: 14.5 x 9.5 cm
每盒售價: $97.5
口罩認證: ASTM Level 1 BFE≥98% PFE≥98%
＊每人只限登記1次
 
中籤通知日期為2020年5月28日 (星期四)，將會透過手機短訊通知中籤人士；未中籤人士將會收到相關電郵通知。每名成功獲得口罩名額人士只可限購一盒口罩。 

口罩訂購網址 <<

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 葉泳珊

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