「自救口罩」涉違商品說明條例 眾志成員被海關拘捕

香港眾志於上月 10 日，宣布搜購逾 100 萬個口罩，之後再包裝成「自救口罩」，以成本價售予合作的店舖。今日海關拘捕 1 名 24 歲男子，據悉為眾志成員之一。海關指檢獲 935 盒相關口罩，指涉嫌違反《商品說明條例》。

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海關表示接獲舉報，指有網上商戶透過餐廳食肆供應一款附有「NOT MADE IN CHINA」、「ASTM Level 1」、「BFE≥95%」、「Fluid Resistance」及「PFE≥95%」標示的外科口罩，懷疑附有虛假產地及效能，隨後海關採取試購行動，並展開跟進調查。海關稱從購買得來的樣本，證實口罩的含菌量符合標準，但由於商戶未能提供認證，證明口罩符合標示聲稱，懷疑違反《商品說明條例》。海關呼籲市民暫時停用該款外科口罩。

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海關今日採取執法行動，搜查該商戶位於新蒲崗註冊地址的處所，檢獲 935 盒，每盒 35 片裝的口罩，市值約 93,500 元，並拘捕一名涉嫌違反《商品說明條例》的 24 歲男子，他為商戶代表，男子現已保釋外出。海關指案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

根據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款 50 萬元及監禁 5 年。

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