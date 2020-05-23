  • 27°C
香港時間 : 2020523日 (六) 01:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【便利店雪糕大戰】OK 便利店 Häagen-Dazs 雪糕最平＄18 杯 7-11 雀巢甜筒雪糕＄35／5 支

行內熱話 01:06 2020/05/23

分享：

Häagen-Dazs 迷你雪糕杯又有特價啦！今次做特價嘅係 OK 便利店，由即日至 5 月 25 日，Häagen-Dazs 迷你雪糕杯，以特價 $100 / 5 杯出售，而今次除了有經典口味之外，仲多兩款哈密瓜味及芒果味畀大家揀。假如大家使用建行（亞洲）信用卡以手機付款的話，再減 $10，即係平均 $18 一杯，抵呀！數量有限，售完即止，推廣只適用於部分分店。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

【其他內容】【附直購連結】唔駛四圍撲! 熱搶 Protector 傳統耳帶版口罩 惠康網店售 $99 盒

另外，7-Eleven 亦同樣有雪糕優惠，而今次就係雀巢甜筒，$35 / 5 支，優惠期由即日點至 5 月 24 日。想再平 ?只要用埋 WeChat 優惠的電子優惠券，或者用以下優惠券，加多 $5 再買埋第 6 支甜筒，平均只需 $6.7 一支夠晒抵！數量有限，售完即止，推廣只適用於部分分店。

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 蔡宇軒

相關文章

【附購買連結】港產福罩口罩即時發售! Level 2 認證口罩售 $145/50個
2020/05/22
【附購買連結】港產福罩口罩即時發售! Level 2 認證口罩售 $145/50個
$69.9 盒 Level 2 港產口罩望穿秋水! 屈臣氏官方消息 : 公開發售 5 月尾再安排
2020/05/22
$69.9 盒 Level 2 港產口罩望穿秋水! 屈臣氏官方消息 : 公開發售 5 月尾再安排
【附購買詳情】理的 Level 3 口罩又有現貨! 醫療集團以 $65 原價發售
2020/05/22
【附購買詳情】理的 Level 3 口罩又有現貨! 醫療集團以 $65 原價發售
著數優惠 雪糕 便利店 7－Eleven

上一篇文章

「自救口罩」涉違商品說明條例 眾志成員被海關拘捕

下一篇文章

【附購買詳情】理的 Level 3 口罩又有現貨! 醫療集團以 $65 原價發售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹