【便利店雪糕大戰】OK 便利店 Häagen-Dazs 雪糕最平＄18 杯 7-11 雀巢甜筒雪糕＄35／5 支

Häagen-Dazs 迷你雪糕杯又有特價啦！今次做特價嘅係 OK 便利店，由即日至 5 月 25 日，Häagen-Dazs 迷你雪糕杯，以特價 $100 / 5 杯出售，而今次除了有經典口味之外，仲多兩款哈密瓜味及芒果味畀大家揀。假如大家使用建行（亞洲）信用卡以手機付款的話，再減 $10，即係平均 $18 一杯，抵呀！數量有限，售完即止，推廣只適用於部分分店。

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另外，7-Eleven 亦同樣有雪糕優惠，而今次就係雀巢甜筒，$35 / 5 支，優惠期由即日點至 5 月 24 日。想再平 ?只要用埋 WeChat 優惠的電子優惠券，或者用以下優惠券，加多 $5 再買埋第 6 支甜筒，平均只需 $6.7 一支夠晒抵！數量有限，售完即止，推廣只適用於部分分店。

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