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創業奇情之「餐飲優惠券」

行內熱話 12:23 2020/05/24

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「有好蹺又會執行、有好蹺但不懂執行、無好蹺又不會執行，哪種人會成功？」Daniel 在創業的群組看到以上問題，他二話不說的回應道：「看似是第一種人會成功，但現實並非如此。」然後他把最近的創業經歷娓娓道來，結果令人驚訝。

數年前，香港零售業界開始試用雲端 POS 管理系統，其中負責執行的是由 Daniel 帶領的團隊。這位科技集團的 CTO 更獲得某餐飲集團老闆 Robert 的賞識，合資創造針對香港餐廳的管理系統。Daniel 不負所托，花了年多整合了大部分香港餐廳食肆的餐牌，建立最地道的點餐系統。

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可惜圍山九仞、功虧一簣；香港經濟環境轉差，餐飲業首當其衝，Robert 集團的餐廳相繼倒閉，他更欠下一身巨債，整個項目胎死腹中。

近日新型冠狀病毒疫情持續，餐飲業叫苦連天，政府推出以科技提升業界競爭力的資助計劃。「Daniel，很久不見有少少掛住你！」某餐廳女東主致電時主動獻媚。「你的系統可否協助申請政府資金？」Daniel 最近收到無數查詢；這位正面積極的創業家感到機會終於來臨。那天晚上他相約舊拍擋 Robert 在中環某餐廳商討大計。「這是 10 年難得一遇的機會。」

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「我準備在系統推出優惠券給市民在網上購買，一定大受歡迎！」兩人傾得興高采烈。

「我想到一個三贏的方案，你先做好營運，我找基金投資上市公司，再用上市公司入股。」兩人愈說愈誇張，更引起旁邊「半唐番」Justin 的注意。這位餐廳老闆其後更加入討論，認為餐飲優惠券在這非常時期十分可行，更答應會全力支持。3 人當晚談得面好耳熱，更喝至酩酊大醉，彷彿一個新的創業 3 人組正式誕生。

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翌日，Daniel 坐言起行，以早前建立的餐飲系統為基礎，創造出全新的手機優惠券平台，他更親自出馬四處找餐廳加盟，他以創新科技服務市民為口號，吸引了超過 20 間餐廳加盟；Daniel 為這新點子投資了很多的心力、時間和金錢；他也把進度每日告訴 Robert 和 Justin，縱然兩人也認為進度太緩慢。

「有飲食業人士發起網上禮券銷售計劃，呼籲更多餐廳及酒吧盡快加入，並鼓勵食客購買優惠卡支持本地餐飲業。」Daniel 在報章看到此標題，內文清楚說明該計劃由蘭桂芳一班人發起，是外國人主導；明顯是 Justin 取了 Daniel 的方案，並在他的老外圈子開始執行；他拿了 Daniel 的好蹺，縱然『他沒有執行能力』，但他搶了這新計劃的頭啖湯，傳媒爭相報道。訪問中 Justin 以 KOL 身份被一班老外簇擁著，Daniel 感到嘔心。

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「這是《食飯了》的優惠餐券服務，作為上市公司我們有責任在新冠肺炎疫情期間，提供最優惠的餐飲服務給用戶。」全港最大餐飲平台《食飯了》號稱召集 3,000 間餐廳，推出最大型的餐飲優惠券服務，Daniel 收到朋友轉發的信息當場呆住。他不敢相信自己的眼睛，但他確切知道是 Robert 為了要償還對這公司的欠債，而作出的獻媚行動。這個「沒有好蹺也沒有執行能力的人」，卻成功把整盤計劃賣給競爭對手。

有好蹺又會執行的 Startup 會成功嗎？最重要看看他們身邊認識的是甚麼夥伴。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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撰文 : 鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）

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