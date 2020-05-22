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【附購買詳情】理的 Level 3 口罩又有現貨! 醫療集團以 $65 原價發售

行內熱話 21:27 2020/05/22

分享：

除香港產口罩外，港牌理的口罩確是港人最愛。有醫療集團表示，於 5 月 23 日將開賣理的口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盈健醫療 Human Health 在 FB 表示，將於 5 月 23 日 (星期六) 在旗下 3 間分店各會員發售首批理的口罩。詳情如下:

理的 Level 3 口罩又有現貨! 以 $65 原價發售

換購方法:

早上8:15 開始派籌
換購價 :$65/30片裝
每人限換取一盒
口罩規格：符合美國標準 ASTM F2100-11 Level 3及歐洲 EN14683 Type IIR, L 碼
數量：300盒 (每分店100盒)

【其他內容】【附直購連結】唔駛四圍撲! 熱搶 Protector 傳統耳帶版口罩 惠康網店售 $99 盒

換購方式 : 請 like  post 及追蹤專頁 (按此)，店方現場會有姑娘派籌及安排非會員加入成會員。

換購地點:

1)盈健醫務中心 (觀塘曉麗苑)： 九龍觀塘秀茂坪曉麗苑商場202號舖

2)盈健醫務中心 (元朗)：新界元朗青山公路229號勤業樓地下4號舖

3)優越醫療中心(西灣河)：香港西灣河筲箕灣道126號地舖

盈健又透露，將有下一回口罩開賣活動，密切留意!

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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