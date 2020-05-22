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$69.9 盒 Level 2 港產口罩望穿秋水! 屈臣氏官方消息 : 公開發售 5 月尾再安排

行內熱話 19:37 2020/05/22

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全港市民都想買的屈臣氏 Level 2 港產 WatsMask 口罩，等待多時還未發售。記者遂向屈臣氏再查詢，終於有回覆了!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

上周李澤鉅曾表示，售價低至 $69.9 盒的屈臣氏將於本周發售(詳情按此瀏覽)，但今日已是星期五，仍未見公開發售消息，只有易賞錢 VIP 會員才可以率先訂購和今日起取貨(報道按此瀏覽)。因此記者連日也向屈臣氏公關部查詢，究竟何時才開售屈臣氏 Level 2 港產口罩(口罩規格按此瀏覽)。今日屈臣氏終於有回覆。

屈臣氏 Level 2 港產 WatsMask 口罩

【其他內容】【附直購連結】唔駛四圍撲! 熱搶 Protector 傳統耳帶版口罩 惠康網店售 $99 盒

屈臣氏表示，之前網上登記的特選易賞錢 VIP 顧客，將由今日到 5 月 24 日可在指定屈臣氏、百佳分店取貨。至於公開發售方面，具體情況會在 5 月尾再安排，到時再會通知記者。換言之，下星期才有公開發售的消息公報，大家等多一等吧!

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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