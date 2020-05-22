【附購買連結】港產福罩口罩即時發售! Level 2 認證口罩售 $145/50個

新港產口罩廠福罩在 FB 表示，自家口罩已符合 ASTM Level 2 標準，本在昨晚宣布開賣，但最後延至今日才發售。

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福罩口罩已通過 Nelson Lab 測試 (詳情可按此)，達 Level 2 水平，防護達 PFE/BFE>98%， 口罩現已開賣。

發售口罩詳情

福罩傳統裝（一盒 50 入，非獨立包裝）: $145 >> 購買連結：https://bit.ly/2XkWDrd

▲ 福罩口罩傳統裝



福罩小確幸裝（一袋 50 入，獨立包裝）:$160 >> 購買連結：https://bit.ly/36gA5fl

▲ 福罩口罩小確幸裝

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出貨日期:5 月 25 日起陸續出貨

運費資料

1. 辦公室自取免運費

2. 順豐送上門/順豐智能櫃/順豐門巿自取，首三盒嘅收費為 $35，隨後 4 至 5 盒加 $6，每人建議最多選購 5 盒，只限香港地址。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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