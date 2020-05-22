【港版國安法】零售食肆憂港版國安法進一步打擊生意

全國人大會議審議「港版國安法」，除股樓市有反應外，即使前線零售業亦憂慮會連帶影響經營環境。在遊客區經營餐廳的 Jason 憂慮，國安法短期內很可能會激發更多遊行示威，到時一定又影響生意。長期只有等待社會運動平靜下來，以及新冠肺炎疫情減退，香港經濟才能慢慢復原，經費環境才會改善。

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經營日本餐廳的王先生表示，新冠肺炎已令生意大跌，營業額至今仍未回復疫情前水平。他直指：「疫情已打擊消費意慾，推國安法再打擊市民消費意慾，故商家才是受害者！」

深水埗餐廳東主周小姐預計，對晚上生意影響最大，對平日午餐或家庭買菜應無影響。她反而覺得，始終要靠外地人帶動經濟，因為香港最大也只是 700 多萬人的市場，僅靠本地消費其實空間有限；現在「港版國安法」對生意影響未知但不樂觀。

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