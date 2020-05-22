  • 27°C
香港時間 : 2020522日 (五) 15:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附直購連結】唔駛四圍撲! 熱搶 Protector 傳統耳帶版口罩 惠康網店售 $99 盒

行內熱話 14:53 2020/05/22

分享：

近日口罩供應漸多，但一些人氣品牌的口罩仍是市民熱搶目標。早前屈臣氏 (按此瀏覽報道) 突發開賣的 Protector 口罩，不少人也難以購買，去到門市已無貨。但記者發現原來惠康網店有 Protector 口罩現貨發售。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

惠康網店亦曾發售 Protector 口罩 (按此瀏覽報道)，不過是 50 個粗耳帶版，今日上架的，是跟門市發售一樣的Protector 30 個裝口罩，採用傳統幼耳帶設計，但不是獨立包裝。

Protector 傳統耳帶版口罩放在惠康網店特別專區

不過今次惠康網店同樣把 Protector 口罩的上架位置放得較「隱秘」，使用搜索功能無法搜得。有興趣的買家按此到主目錄訂購 (注意載入時間或稍慢) 或 Protector 口罩 (因網址會不時更換，所以有機會無法顯示內容)。每人每款限買 3 件，售完即止。截至5 月22 日15:00 仍有貨。

香港口罩廠 HK-M 今日賣成人/中童口罩! VFE/BFE/PFE >99% Level 2 口罩每盒售$99起

惠康網店售 Protector 傳統耳帶版口罩

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

【其他內容】 【香港口罩】CareGuard 女士/兒童獨立包裝口罩 通過 SGS 測試、每個只售$1.8

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附訂購連結】真．Level 3 港產口罩將發售! Good Mask VFE/BFE/PFE>99%成人及中童口罩售$138 盒起
今日
【附訂購連結】真．Level 3 港產口罩將發售! Good Mask VFE/BFE/PFE>99%成人及中童口罩售$138 盒起
港牌口罩跌破新低價! Ex-ProShield PFE/BFE>95% 口罩售$58/30個
今日
港牌口罩跌破新低價! Ex-ProShield PFE/BFE>95% 口罩售$58/30個
HKTVmall 口罩第三輪抽選結果公布! Level 2 認證口罩只售$65盒/30個
今日
HKTVmall 口罩第三輪抽選結果公布! Level 2 認證口罩只售$65盒/30個
疫情 口罩 惠康

下一篇文章

【附購買連結】新香港口罩廠福罩通過 Level 2 測試! 成人口罩將售$145盒/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹