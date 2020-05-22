【附直購連結】唔駛四圍撲! 熱搶 Protector 傳統耳帶版口罩 惠康網店售 $99 盒

近日口罩供應漸多，但一些人氣品牌的口罩仍是市民熱搶目標。早前屈臣氏 (按此瀏覽報道) 突發開賣的 Protector 口罩，不少人也難以購買，去到門市已無貨。但記者發現原來惠康網店有 Protector 口罩現貨發售。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

惠康網店亦曾發售 Protector 口罩 (按此瀏覽報道)，不過是 50 個粗耳帶版，今日上架的，是跟門市發售一樣的Protector 30 個裝口罩，採用傳統幼耳帶設計，但不是獨立包裝。

▲ Protector 傳統耳帶版口罩放在惠康網店特別專區

不過今次惠康網店同樣把 Protector 口罩的上架位置放得較「隱秘」，使用搜索功能無法搜得。有興趣的買家按此到主目錄訂購 (注意載入時間或稍慢) 或 Protector 口罩 (因網址會不時更換，所以有機會無法顯示內容)。每人每款限買 3 件，售完即止。截至5 月22 日15:00 仍有貨。

香港口罩廠 HK-M 今日賣成人/中童口罩! VFE/BFE/PFE >99% Level 2 口罩每盒售$99起

▲ 惠康網店售 Protector 傳統耳帶版口罩

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

【其他內容】 【香港口罩】CareGuard 女士/兒童獨立包裝口罩 通過 SGS 測試、每個只售$1.8

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l