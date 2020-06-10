【疫市營商】冷麵主打「爆辣」吸客？ 店主：夠特色才有人支持

▲ 蟹籽冷麵。

香港步入夏天，新冠肺炎疫情亦見緩和，不少食店準備清爽消暑的食物盼未來數月收復失地。元朗有小食店將「極辣」與冷麵結合，幾年來以奇招打出口碑。

「爆辣冷麵」 6 年前開業，創辦人浩思笑言自己由小販檔開始做起，背後有段曲折故事：「我正職是做音樂的，小時候開始就很喜歡吃辣，去到喜歡的麵檔時會叫兩碗淨麵，然後不停加麵舖的自製辣椒油，一次就加 7 、8 匙混著吃。吃到後來麵店老闆受不了，不做我生意。」

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▲ 爆辣冷麵原先是小販檔，後來進駐商場。

自製辣椒油成本有限，惟期間所花的時間和心機著實不少，這亦是我之後研究自製辣醬時才知道，笑言：「所以有時都難怪老闆娘當時不做我生意。以平常做法炒一辣就差不多要用 1.5 小時。後來我改進方式，炒辣時加入蒸、醃等複雜點的步驟，希望將辣醬做得夠辣又夠香，缺點是整套做法要花差不多 3 小時。」

研究出滿意的辣醬，自然要與同好分享。 6 年前浩思貪玩地和女朋友做起無牌小販專賣冷麵。說：「那時是小袋撈麵最流行的時候，賣麵時我便加入爆辣調味料，分不同辣度。當時以為不會有太多人欣賞，誰知大受歡迎，晚上開檔時有時候 1.5 小時便賣了 80 包。」

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▲ 自制辣醬每次都要花大約 3 小時。

當時在朗屏天橋擺檔的人只有他一家，後來人流愈來愈多，到他 1 年後決定搬入商場入舖時，晚上天橋已儼然變成一個小市集。他嘆道：「那年見到不少令人心痛的情況，我深深明白小販這職業對其他人是非常重要的收入來源。 其實他們的食物不少都又有特色又好味，為甚麼要被小販管理隊追到如此狼狽？政府就不可以將相關條例放寬一點嗎？」

為進駐商場，浩思籌備了足足 1 年。開業後模式轉變，更開拓了到會業務，買夠 800 元便會送貨；「爆辣冷麵」亦新加入了不少極具吸引力的款式，例如整盒冷麵都鋪滿蟹籽的「蟹籽冷麵」。他笑言：「這款式是完全沒得賺，只好希望客人叫多些配菜吧，有這個想法是因為我很喜歡蟹籽。其實我店裏的食物都是將喜歡的東西混在一起，其實無甚創意可言，居然獲得不少人支持。」

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▲ 浩思笑言蟹籽冷麵成本非常高，是一款沒賺頭的產品。

辣度方面，由小販時期開始配方便沒有變過，由最輕微的蚊仔辣、小辣、中辣、大辣，到「招牌」爆辣，客人可以隨意選擇。浩思指，客人吃得愈多辣便愈開心，直言辣得過癮又可以享受過程，整件事才完美：「因為辣醬沒有加防腐劑，只能保存一段短時間，現時保持著每 3 天就要炒一次辣，有時更要炒到凌晨。不過大家可以藉著的的食物『以辣會友』，很值得。」

「爆辣冷麵」的辣味非常有特色，香而不嗆鼻，易入口卻會有一陣甜辣餘韻，小辣已非常惹味，感覺上辣度約對等於譚仔米線「三小辣」。相對之下，不少食店標榜「激辣」，惟吃下後只會覺得混身難受，甚至會吃到胃痛，「爆辣冷麵」的辣卻保持在可以「享受」的程度，非常難得。浩思說：「其實和冬天比，夏天生意反而好些。畢竟它雖然辣，但從不會搶去冷麵的感覺，喜歡吃辣的話，歡迎過來一試。」

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▲ 浩思笑言希望能憑藉自制辣醬，跟大家以辣會友。

「爆辣冷麵」

地址：元朗又新街37-51號又一新城1樓F066號舖

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