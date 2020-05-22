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【附訂購連結】真．Level 3 港產口罩將發售! Good Mask VFE/BFE/PFE>99%成人及中童口罩售$138 盒起

行內熱話 03:23 2020/05/22

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新冠肺炎疫情持續，港人對口罩的需要不減。香港口罩廠 Good Mask 表示將於 5 月27 日，開賣旗下共 7 款成人中童和口罩。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Good Mask 表示，將於 5 月 27 日於官網再次發售口罩，買家只需登上官網，以電郵及電話注册成為會員即能在指定時間購買口罩。廠方提供有PayPal 或微信支付兩種付款方式，並提供郵局門市自取 、郵局送貨上門或智郵站自取 3 種提貨方法。訂單成功辦理後，於訂購日起 30 天內便會收到口罩。廠方稍後會提供更詳細的銷售內容。

【其他內容】香港口罩廠 HK-M 賣成人/中童口罩! VFE/BFE/PFE >99% Level 2 口罩每盒售$99起

Good Mask 成人及中童口罩

發售口罩詳情

1. 成人口罩 (175*95mm)
 
- Good Mask 95 $168/50片 (5包10片包裝) (95 BFE>95%,不是 Level3)
- Good Mask 99 $138/30片(獨立包裝)
- Good Mask 99 $198/50片包裝 (50片一包)
- Good Mask 納米口罩 $178/30片(獨立包裝) 

Good Mask 99 Level 3 認證規格詳情按此瀏覽
Good Mask 納米口罩規格詳情 按此瀏覽
 
2. 中童口罩 ( 145*95mm)
 
- Good Mask child 95 $168 /50片 (5包10片包裝) (95 BFE>95%,不是 Level3)
- Good Mask child 99 $138/30片 (獨立包裝)
- Good Mask child 納米口罩 $178/30片 (獨立包裝) 

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

【其他內容】  7-11 都有日本製口罩賣! unicharm 超立體口罩賣$28/7個

Good Mask 納米口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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