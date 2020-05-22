【香港口罩】CareGuard 女士/兒童獨立包裝口罩 通過 SGS 測試、每個只售$1.8

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。香港製造的 CareGuard 口罩今日開始可在官網上訂購口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

CareGuard 口罩每盒售價僅$54盒/30個 (規格和耳帶詳情按此瀏覽)， 廠方指適合 6 歲或以上兒童及女士佩帶。現時廠方已開放在官網訂購口罩，但未知何時結束，如果訂購就要把握時間。廠方表示，最快 5 月底發貨。

▲ CareGuard 口罩

口罩訂購網址<<<

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

【其他內容】 7-11 都有日本製口罩賣! unicharm 超立體口罩賣$28/7個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l