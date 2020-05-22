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日本最大口罩廠! Iris Ohyama 口罩生產線搬回日本本土 社長擔心爆發第二波疫情

業界頭條 00:41 2020/05/22

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早前報道，日本知名家電及收納用品品牌 Iris Ohyama 宣布 6 月開始生產口罩，會在位於中國大連、江蘇及日本宮城縣角田工場的口罩廠房製作。不過品牌近日決定把口罩生產線搬回日本本土，且計劃在 7 月份開始，每月生產 1.5 億個口罩，成為日本最大型口罩工廠的。

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日本知名家電及收納用品品牌 Iris Ohyama 決定把口罩生產線搬回日本本土。

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Iris Ohyama 近日決定把口罩生產線搬回日本本土，計劃在 7 月份開始，每月生產 1.5 億個口罩，成為日本最大型口罩工廠。品牌社長大山晃弘表示，由於擔心新冠肺炎會爆發第二波疫情，因此希望把口罩生產裝備搬回國內，穩定口罩供應。為此品牌也額外聘用 100 人生產口罩，口罩生產費用累計斥資 30 億日元（約 HK$2.2 億）進行。其中 20 億日元（約 HK$1.5 億）的資金，就是源自政府補貼的。 

品牌希望把口罩生產裝備搬回國內以穩定供應。

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撰文 : 張文啟

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