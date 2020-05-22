日本最大口罩廠! Iris Ohyama 口罩生產線搬回日本本土 社長擔心爆發第二波疫情

早前報道，日本知名家電及收納用品品牌 Iris Ohyama 宣布 6 月開始生產口罩，會在位於中國大連、江蘇及日本宮城縣角田工場的口罩廠房製作。不過品牌近日決定把口罩生產線搬回日本本土，且計劃在 7 月份開始，每月生產 1.5 億個口罩，成為日本最大型口罩工廠的。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

▲ 日本知名家電及收納用品品牌 Iris Ohyama 決定把口罩生產線搬回日本本土。

【其他內容】$69.9 盒屈臣氏 Level 2 港產口罩到貨! 已送到屈臣氏門市準備發售 ?

Iris Ohyama 近日決定把口罩生產線搬回日本本土，計劃在 7 月份開始，每月生產 1.5 億個口罩，成為日本最大型口罩工廠。品牌社長大山晃弘表示，由於擔心新冠肺炎會爆發第二波疫情，因此希望把口罩生產裝備搬回國內，穩定口罩供應。為此品牌也額外聘用 100 人生產口罩，口罩生產費用累計斥資 30 億日元（約 HK$2.2 億）進行。其中 20 億日元（約 HK$1.5 億）的資金，就是源自政府補貼的。

▲ 品牌希望把口罩生產裝備搬回國內以穩定供應。

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒 廠方再送 e-coupon

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l