新香港口罩廠福罩通過 Level 2 測試! 成人口罩將售$145盒/50個

香港人皆愛買香港製造口罩，新港產口罩廠福罩在 FB 表示，自家口罩已符合 ASTM Level 2 標準。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

福罩表示，口罩是在合規格嘅無塵室生產，配合從美國進口優質熔噴布，確保質素。最近口罩已通過 Nelson Lab 測試 (詳情可按此)，達 Level 2 水平，防護達 PFE/BFE>98%。現時廠方正準備公開發售，售價如下:

傳統裝（一盒 50 入，非獨立包裝）:$145

小確幸裝（一袋 50 入，獨立包裝）:$160

-預計 5 月底發貨

▲ 福罩的口罩機

▲ 福罩口罩已通過 Nelson Lab 測試

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒 廠方再送 e-coupon

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l