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$69.9 盒屈臣氏 Level 2 港產口罩到貨! 已送到屈臣氏門市準備發售 ?

行內熱話 19:29 2020/05/21

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香港人皆愛買香港製造口罩，不少港人等了又等，等的是售 $69.9 盒起屈臣氏 Level 2 港產WatsMask口罩的發售。有網民發現，在屈臣氏門市發現盛載屈臣氏 Level 2 港產 WatsMask 口罩的紙箱出現!莫非是為即將開賣做好準備?因此上周李澤鉅指，屈臣氏港產口罩今周將網上訂購(按此瀏覽)。

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網民在 FB 群組討論，指今日(5月21日)在屈臣氏葵芳新都會門市發現 2 大箱盒面寫著 「Watsons 3 層醫用口罩」、「香港製造」的紙箱，相信盛載的正是屈臣氏 Level 2 港產 WatsMask 口罩 (口罩規格按此瀏覽)，總共有 120 盒口罩。可能大家都會聯想到，這兩箱口罩正是為屈臣氏 WatsMask 口罩開賣而來!

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屈臣氏WatsMask Level 2 港產口罩

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網民攝得的疑似屈臣氏港產口罩(網民圖片)

這大家只估對了一半。因為網民有向該店店員查詢是否將發售，店員回覆指它們確是屈臣氏港產口罩，但是預留早前特選客戶訂購按此瀏覽報道，由明天起可以到店自取的口罩，所以不是用來公開發售。相信大家要自等一會啦!

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撰文 : 張文啟

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