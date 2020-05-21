$69.9 盒屈臣氏 Level 2 港產口罩到貨! 已送到屈臣氏門市準備發售 ?

香港人皆愛買香港製造口罩，不少港人等了又等，等的是售 $69.9 盒起屈臣氏 Level 2 港產WatsMask口罩的發售。有網民發現，在屈臣氏門市發現盛載屈臣氏 Level 2 港產 WatsMask 口罩的紙箱出現!莫非是為即將開賣做好準備?因此上周李澤鉅指，屈臣氏港產口罩今周將網上訂購(按此瀏覽)。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

網民在 FB 群組討論，指今日(5月21日)在屈臣氏葵芳新都會門市發現 2 大箱盒面寫著 「Watsons 3 層醫用口罩」、「香港製造」的紙箱，相信盛載的正是屈臣氏 Level 2 港產 WatsMask 口罩 (口罩規格按此瀏覽)，總共有 120 盒口罩。可能大家都會聯想到，這兩箱口罩正是為屈臣氏 WatsMask 口罩開賣而來!

【其他內容】零食店售香港製造口罩! Medico Level 1 口罩賣$129盒/50個

▲ 屈臣氏WatsMask Level 2 港產口罩

【其他內容】【香港製造】HK-M 將推 3 防 VFE/BFE/PFE>99% 獨立包裝中童口罩! 防敏感、高防護助學生復課

▲ 網民攝得的疑似屈臣氏港產口罩(網民圖片)

這大家只估對了一半。因為網民有向該店店員查詢是否將發售，店員回覆指它們確是屈臣氏港產口罩，但是預留早前特選客戶訂購按此瀏覽報道，由明天起可以到店自取的口罩，所以不是用來公開發售。相信大家要自等一會啦!

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒 廠方再送 e-coupon

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l