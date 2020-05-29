【疫市營商】 連接送貨服務解決網店痛點　本地智能物流平台定單疫市增3倍

新冠肺炎疫情造就網上消費，因而不少企業開設網店，但支付方式及物流運送經常成為網店的痛點。有本地一站式智能物流平台連接多個物流服務供應商及電子商貿平台，即時比較運費，節省網店的營運成本，而平台在疫情下的定單中數量更增長 2 至 3 倍。

商戶提供運費比較服務

ShipAny 創辦人張立志（Taurus）指，網購愈來愈普及，令物流服務的需求不斷增加。以往一般網店都是以人手方法處理客戶定單，但今次新冠肺炎疫情令網店的定單大增，處理方面更加吃力。Taurus 又指，網店在選擇物流公司時需要花上大量時間，因此 ShipAny 平台將網店商戶、電子商貿平台及不同類型的物流供應商連接起來，並為網店商戶提供運費比較及報價、處理運單、安排收件及運送追踪等服務，將網店物流過程全自動化。

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▲ ShipAny連接逾10個物流公司，商戶可選擇合適的公司安排運送

張立志表示，現時有幾百間網店使用平台的服務，而平台每月處理過萬宗定單，在疫情下平台的定單更有 2 至 3 倍的增長。

未來增加物流公司及物流保險服務

ShipAny 建立智能物流平台的過程中遇上不少困難，如要跟不同的物流公司接洽。張立志表示，要物流公司連接公司的後台，他們要有誘因才會合作，例如平台可以提供方便予物流公司，令他們毋須逐間網店接洽，且不用個別處理網店的月結單及客戶服務。

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▲ 各物流公司的報價一目了然，減少商戶向每間物流公司查詢價格的時間。

▲ 商戶可隨時在平台上追蹤貨物。

網店經營「痛點」方面，Taurus 認為商戶主要在運費、方便程度及物流選擇方面作考慮。ShipAny 連接逾 10 個物流服務供應商，讓商戶因應貨物類型、數量、顧客需求等挑選最合適的物流方案。

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▲ 商戶可在平台上下載電子運送單，減少文書工作

至於未來，ShipAny 將在 3 至 6 個月期間增加 10 至 20 間物流公司，另外計劃為一些價值較高的產品提供物流保險服務。

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